Son Dakika Haberleri: AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı, Seçim Çalışmaları

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı, Seçim Çalışmaları

1 saat önce

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı, Seçim Çalışmaları, System.String[]
AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Serkan Yazıcı, İçmeler Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açtı. Açılışa AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, partililer ve mahalle sakinleri katıldı.

Yazıcı, seçim ofisi açılışını ilk kez İçmeler Mahallesi'nden başlattıklarını söyledi.

Mahalleyi güzelleştireceklerini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Pazarlarımızı yeniden canlandıracağız. Konserler yapacağız. Seçim tırı normalde inşaat ustalarımızın seramik yapıştırması için düzenlenmiş bir eğitim tırı. Bu gördüğünüz gibi sosyete tırı değil. Dolayısıyla bu tırı herkes bilir. Türkiye'de bütün illere gider. İnşaat ustalarına yapı kimyasalı olan ürünün kullanışıyla ilgili kullanılır. Çok sevdiğim kardeşim Federasyon Başkanı olduğum günde kapının önündeydi. Seçim tırı, misafirlere iyi bir ortam sağlamak, yağmurdan ve çamurdan korunmalarını sağlamak için var. Bende biliyorum görüntüsü havalı. Ama bende havalı bir Marmaris oluşturmaya geliyorum. Havalı bir Marmaris için bu küçük bir gösterge bu."

Seçim kampanyasının bütün masraflarının tamamını kendisinin karşıladığını anlatan Yazıcı, "Biz Marmaris'e vermeye geliyoruz. Bu tır harika bir tır. Bu tır herkesi heyecanlandırıyor. Projeler konuşmalı Marmaris'te. En güzel projeleri bu tırın içinde görsellerde görüyorsunuz. Herkesin başkanı olacağıma söz veriyorum. Marmaris'e çağ atlatacağım. 12 turizm getireceğim ve tarih yazacağıma inandığım için adayım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:45 Kaynak: AA

Serkan, belediye başkan adayı, Marmaris, Politika
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