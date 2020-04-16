AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske dağıtımı gerçekleştirdi.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, mahalle muhtarlarına vatandaşlara dağıtılmak üzere maskelerin bırakıldığı belirtildi.

Cuma gününden itibaren eczanelerde devlet tarafından maske dağıtımına başlanacağı bildirilen açıklamada, İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'in değerlendirmelerine de yer yerildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Gökmen, "Bugün AK Parti Marmaris olarak yaklaşık 2 bin maskeyi merkez ve çevre mahallelerimizdeki eczanelerimize gençlik kollarımızla ulaştırmaya başladık. Bu ilk parti, bu şekilde devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça maskesiz dışarı çıkmamasını rica ediyoruz. Hep birlikte bu günleri alacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.