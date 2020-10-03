AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi gazetecilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle bir araya geldi.

İçmeler Mahallesi'nde bir restoranda gerçekleştirilen buluşmada, yönetim kurulu üyeleri ilçede görev yapan basın mensuplarına tanıtıldı.

Programa, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris Belediyesi Meclis üyeleri de katıldı.

Mete, Muğla Büyükşehir Belediyesinin basit kanalizasyon ve alt yapı hizmetini dahi veremediğini, projelere alt yapı engeli çıkardığını savundu.

Yeni yönetimin bir önceki yönetimden devraldığı bayrağı daha da ileriye taşıyacağına emin olduğunu belirten Mete, "Bu bir bayrak yarışıdır. İlçe kongremizden sonra göreve başlayan yürütme ve yönetim kurulu üyelerime başarılar diliyorum. Marmaris'te gerçekleşen hizmetlerin bir bölümü önceki yönetimlerinde emekleri vardır. Yeni yönetimimiz de güzel projelere imza atacaklardır." ifadelerini kullandı.

Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen de yönetim kurulu üyeleriyle heyecanla Marmaris'e proje siyaseti yapmak için hazır olduklarını dile getirdi.

Yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Gökmen, "Bizden önceki yönetimlere hizmetleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni bir yönetim genç bir yönetim olarak ilçemize hizmet etmeye hazırız. Biz proje siyaseti yapacağız. Amacımız, ilçemize proje ve yatırımları kazandırmış şekilde aldığımız bayrağı vermek." diye konuştu.