AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Ceyhun Gökmen atandı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Ceyhun Gökmen atandı - Son Dakika

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Ceyhun Gökmen atandı

7 saat önce

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı görevine, Ceyhun Gökmen'in atandığı bildirildi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Ceyhun Gökmen atandı, System.String[]

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı görevine, Ceyhun Gökmen'in atandığı bildirildi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucu, Marmaris İlçe Başkanlığına Gökmen'in atandığını belirtti.

Mete, atama kararının, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından koordinatör milletvekillerinin katılımıyla verildiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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