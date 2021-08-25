Üye Girişi
Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika

Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu

25.08.2021 15:19
Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu, System.String[]

Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris'te çıkan orman yangınları, afet süreci ve sonrası ile ilgili, ilçe yönetimi ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris'te çıkan orman yangınları, afet süreci ve sonrası ile ilgili, ilçe yönetimi ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Gökmen, özellikel Marmaris'teki yangınlara sadece belediyelerin ve gönüllülerin müdahale edip söndürdüğü gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek "Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği yangında diğer resmi kurumların gayretinin gizlenmek istenmesini manidar buluyoruz" dedi.

AK Parti Marmaris İlçe teşkilatı olarak göreve geldikleri andan itibaren birleştirici ve yapıcı olmaya, ayrıştırıcı olmayan bir üslup kullanacaklarına dair söz verdiklerini kaydeden AK parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "Tek derdimiz Marmaris'e daha fazla ne katabiliriz. Bu bağlamda aynı tarzda siyaset yapmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Fakat son dönemde gerçeği yansıtmayan eleştiriler üzerine, partililerimizin tepkisini dile getirmek adına bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissettim. Öncelikle Marmaris'te yaşanan yangınları yakından takip eden an be an bilgi alıp yanımızda duran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bölgeye gelerek başından sonuna tüm süreci takip eden bakanlarımıza, milletvekillerimize, yangında canla başla çalışan orman ve belediye işçilerimizin yanında tüm gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Marmaris'te meydana gelen yangına 11 helikopter ve bir adet yangın söndürme uçağının müdahale ettiğini kaydeden Gökmen, "Söndürme çalışmalarına katılan 11 helikopterin 6'sı Muğla ilimizde konuşlandırılan helikopterler olup 5 tanesi çevre illerden yardıma gelmiş helikopterlerdir. Türkiye'de yaklaşık 54 helikopter her an çıkabilecek yangınlar için hazır beklemektedir. Yangın olan yerlerde, yangının durumuna göre kendi ilindeki helikopterler yetersiz kalacak ise civar illerdekilerden o yangına destek gelir. Nasıl ki bizim bölgemizdeki bir yangına civar illerden helikopter geliyor ise Manavgat'taki yangına da bizden önce başladığı için Muğla'daki bazı helikopter, arazöz ve personel desteğe gitmiştir. Manavgat'taki yangının hafiflemesinden hemen sonra Muğla genelinde çıkan yangınlara 54 helikopter, 16 uçak ve 69 adet TOMA, 847 İtfaiye aracı, Arazöz ve su tankeri ile müdahale edilmiştir. Özellikle İçmeler mahallemizdeki yangına Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz ve İl Başkanımızın gayretleriyle TOMAlar, arazözler ve itfaiye araçları müdahale etmiş, sadece bir ev yanmış, içmelerin geri kalanı kurtarılmıştır" dedi.

Bazı kişiler tarafından yangınlara sadece gönüllülerin ve belediye ekiplerinin müdahale ettiği yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "O tarihte ülkemizde aynı anda Manavgat, Adana, Mersin, Hatay ve Muğla bölgelerimizde yangınlar başlamıştır. Orman teşkilatı ve askeri helikopterlerle İHA ve SiHA'lar, TOMA'lar yüzlerce orman görevlisiyle canla başla mücadele etmiştir. Bu ortamda, sadece gönüllüler ve belediye çalışanlarının yangını söndürmüş gibi söylem ve hareketlerde bulunması vicdani değildir. Ayrıca yangın esnasında değişik şehirlerden yardım için gelen itfaiye araçlarını bütün Muğla ve Marmarisliler görmüştür" diye konuştu.

Ceyhun Gökmen açıklamasının devamında "Yangının çıkışından hemen birkaç gün sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vergi ve SGK ödemeleri zaten ertelenmiştir. Turizm ve esnafla alakalı bankalarla toplantılar ivedilikle yapılmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Yangında zarar gören köylümüze de 50 bin lira yanan eşya parası 2 bin lira da acil ihtiyaç parası hesaplarına daha yangın devam ederken yatırılmıştır. Ayrıca evi yanan vatandaşlarımıza konteynırlar klimalı olarak teslim edilmiş, konteynırda kalmak istemeyenlere de ayrıca kira yardımı yapılmıştır. Evi yanan vatandaşımızın TOKİ tarafından evlerinin yapımına başlanmıştır. Evini TOKİ'ye yaptırmak istemeyenlere de evlerini değeri kadar olan miktar da vatandaşımızın hesabına yatırılmıştır. Ayrıca hasar gören hayvan ahırları da devlet tarafından yapılacaktır. Yapılana kadar da hayvan çadırları ücretsiz ve kalıcı olarak köylümüze verilmiştir. Marmaris'i sevmek mesnetsiz ve gerçeği yansıtmayan veya oynanan tiyatro oyunlarıyla olmaz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu
Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu

Hisarcık, AK Parti, Marmaris, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 15:08 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor 14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 14:51 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. 14:44 Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden 14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor 14:25 Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor Fenerbahçe, 10 futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor 13:55 Fenerbahçe, 10 futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:56 Cinayete intihar süsü vermeye çalışan güvenlik görevlisi kameralara yakalandı
14:39 Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
14:25 Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
13:54 Fenerbahçe, 10 futbolcusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Maracao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Cinayete intihar süsü vermeye çalışan güvenlik görevlisi kameralara yakalandı Cinayete intihar süsü vermeye çalışan güvenlik görevlisi kameralara yakalandı         
14:56
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek         
14:15
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı         
11:54
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 15:34:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ak Parti Marmaris İlçe Yönetimi yangınlar ve yangın sonrası söylenenler ile ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement