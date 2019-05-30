Son Dakika Haberleri: AK Parti Marmaris teşkilatı iftar programı düzenledi
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AK Parti Marmaris teşkilatı iftar programı düzenledi

1 saat önce

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından şehir stadyumunda iftar verildi.

AK Parti Marmaris teşkilatı iftar programı düzenledi, System.String[]
AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından şehir stadyumunda iftar verildi.
İftara AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.
İl Başkanı Mete, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, iftar sofralarını paylaşanlara teşekkür etti.
İlçe Başkanı Ülgen de geleneksel hale getirdikleri iftar programının gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu.
İftar, yemek duası ile son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Muğla, Marmaris, AK Parti, Politika
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