AK Parti Marmaris Teşkilatından teravih namazı çıkışı vatandaşlara lokma ikramı - Son Dakika
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AK Parti Marmaris Teşkilatından teravih namazı çıkışı vatandaşlara lokma ikramı

08.04.2022 12:49
AK Parti Marmaris Teşkilatından teravih namazı çıkışı vatandaşlara lokma ikramı

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatınca, teravih namazı çıkışında vatandaşlara lokma ve şerbet hayrı yapıldı.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatınca, teravih namazı çıkışında vatandaşlara lokma ve şerbet hayrı yapıldı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen beraberinde İlçe Başkan Yardımcılarından Mehmet Ayhan, Anıl Berk, İsmail Güleryüz, Ozan Saban, Kemal Onur Tavacı, Erkan Hayaloğlu, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Akgün, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Peker, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Teşkilatı, Marmaris Eski Camide teravih namazının ardından vatandaşlara tatlı ve şerbet ikramında bulunuldu.

Muğla İl Başkan Yardımcılarından Osman Ülgen, Ethem Yiğit, MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve pek çok partilinin katılımıyla ramazan bereketi paylaşıldı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek ramazan ayının bereketini coşkusunu paylaşmak aracıyla teravih namazı çıkışı vatandaşlarımıza lokma ve şerbet hayrı organize ettik. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin sağlık ve huzur içinde bu mübarek ayı geçirmelerini dilerim. Böylesi etkinliklerle bizlerin halkımızla iç içe gönül gönüle olmamıza zemin hazırlayan güzel gelenek ve göreneklerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi yaşayan ve yaşatan yol arkadaşlarımızı kutluyor, hayır etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Marmaris Teşkilatından teravih namazı çıkışı vatandaşlara lokma ikramı - Son Dakika


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