AK Parti Melikgazi 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

AK Parti Melikgazi 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Melikgazi 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Gökhan Ülke, güven tazeledi.

AK Parti Melikgazi 7. Olağan İlçe Kongresi, System.String[]

AK Parti Melikgazi 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Gökhan Ülke, güven tazeledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri teşkilatında kongre süreci devam ediyor.

Melikgazi ilçe kongresine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, İsmail Karayel ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve davetliler katıldı.

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri'yi daha iyi noktalara getireceklerini belirterek, "AK Parti Melikgazi Olağan İlçe Kongremiz hayırlı olsun. Bu yolda el ele, gönül gönüle bir ve beraberiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonrasında mevcut ilçe başkanı Ülke, tekrar seçilerek güven tazeledi.

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Melikgazi 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

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