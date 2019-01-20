Son Dakika Haberleri: AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

11 dakika önce

AK Parti Melikgazi Teşkilatı'nda ocak ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı, System.String[]
AK Parti Melikgazi Teşkilatı'nda ocak ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosundaki toplantıya belediye başkan adayları da katıldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergiz Atçı, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç'ın, halkın gönlüne girmiş biri olduğunu belirtti.

Memduh Büyükkılıç ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere görev tevdi ettiğinde Kayseri'den büyük bir rekor beklediğini söyledi. İnşallah biz onu mahcup etmeyeceğiz. Mesele birilerinin makam mevki veya başkan olması değil, önemli olan birlik, beraberlik, bereketimiz ve başarımızdır. Öyleyse sizlerden beklentinin büyük olduğunu unutmayacaksınız. Bu beklenti sadece Melikgazi, Kayseri veya Türkiye'nin olmayacak. Bu beklenti dünyadaki tüm mazlumların beklentisi olacak. Bizim görevimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek."

Konuşmaların ardından adaylara çiçek takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Melikgazi, Politika
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