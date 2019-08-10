Son Dakika Haberleri: AK Parti Menemen'den muhtarlara ziyaret
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AK Parti Menemen'den muhtarlara ziyaret

52 dakika önce

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel ve teşkilat üyeleri, ilçeye bağlı tüm muhtarları tek tek ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.

AK Parti Menemen'den muhtarlara ziyaret, System.String[]
AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel ve teşkilat üyeleri, ilçeye bağlı tüm muhtarları tek tek ziyaret ederek sorunları yerinde inceledi.

Menemen'de yaşanan tüm sıkıntıları bizzat yerinde incelemek istediklerini ifade eden AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, "AK Parti Menemen İlçe Teşkilatı olarak ülkemizin can damarı olan köylerimizi, mahallelerimizi, burada yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederken tüm sıkıntıları bizzat yerinde görüyor ve bu sorunlarla ilgili gerekli adımları atmak için girişimlerde bulunuyoruz. Muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın sadece seçim süreçlerinde değil, her zaman yanında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz" dedi. Başkan Yüksel, gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlara ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğrafını hediye ederek, her türlü sorununun çözümü için AK Parti'nin tüm gücü ile hazır olduğunu belirtti. - İZMİR
AK Parti, Menemen, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:39 Kaynak: İHA
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