AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik'ten "Başkan Vekilliği kurası" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik'ten "Başkan Vekilliği kurası" açıklaması Açıklaması

06.01.2021 17:25
AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik'ten

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, yarın gerçekleşmesi beklenen ve Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimine ilişkin, "Gelinen noktada, tüm siyasetçilere düşen sağduyulu olmaktır.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, yarın gerçekleşmesi beklenen ve Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimine ilişkin, "Gelinen noktada, tüm siyasetçilere düşen sağduyulu olmaktır. Menemen'e zaman kaybettirme lüksümüz yok. Halkımız hizmet bekliyor." dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, yargı kararının ortada olduğunu ve hukuktan kaçılamayacağını belirterek, hukukun gereğinin yerine getirilmemesinin kimseye faydası olmayacağını aktardı.

Meseleyi, çıkmaza sürüklemenin kimseye faydası olmadığını ifade eden Ahmet Can Çelik, "Bu kura çekimi gerçekleşmeli ve sonuç ne olursa olsun Menemen Belediyesi sekteye uğratılan görev ve sorumluluklarını hızla yerine getirmeye başlamalıdır. Bu kriz ortamını devam ettirmek, sadece Menemen'e ve hizmet bekleyen ilçe halkına zarar verecektir. Bunu tüm siyasetçiler öngörmeli ve gereğini yapmalıdır." dedi.

Menemen'de yaşananların güvensizlik atmosferi oluşturduğuna dikkate çeken Çelik, şunları kaydetti:

"CHP için zor bir durum. Ancak onlar da bu yasal süreci tamamlayarak üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdür. Algı yaratmak ya da değiştirmek çabası da bu noktadan sonra kimseye fayda getirmeyecektir. Yarınki meclisin yasal süreci tamamlaması elzemdir. Bu meseleye nokta koyarak, gerekli görevlendirme yapılmalı ve Menemen halkının kaygıları, güvensizliği giderilmelidir. Kim gelirse gelsin, amaç bu olmalıdır. Eğer Cumhur İttifakı'nın adayı, partimiz meclis üyesi Aydın Pehlivan'ın ismi ortaya çıkarsa, kimsenin şüphesi olmasın ki Menemen kaybettiği zamanı hızla ve fazlasıyla geri kazanacaktır. İlçeye yaptığımız yatırımlara yerel idare noktasında da yeni bir heyecan ve soluksuz bir hizmet anlayışı eklenecektir. Gelinen noktada, tüm siyasetçilere düşen sağduyulu olmaktır. Menemen'e zaman kaybettirme lüksümüz yok. Halkımız hizmet bekliyor. Kriz değil, hizmet üretmek dolayısıyla yarın bu prosedürü tamamlayarak önümüze bakmak zorundayız."

Dava süreci

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı reddetmişti.

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirilecek Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, pazartesi günü CHP ve İYİ Parti'li üyeler katılmayınca yapılamamıştı.

Menemen Belediyesi, AK Parti, Hisarcık, Menemen, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik'ten 'Başkan Vekilliği kurası' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız
Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti         
18:02
Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi         
17:49
Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi         
17:44
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Muharrem İnce'den CHP'den istifa ettiği iddialarına yanıt: Bunun için biraz beklemeniz gerekecek Muharrem İnce'den CHP'den istifa ettiği iddialarına yanıt: Bunun için biraz beklemeniz gerekecek         
17:09
Tatil cenneti Manavgat'ta turistler, sıcak havayı fırsat bilip denizin tadını çıkardı Tatil cenneti Manavgat'ta turistler, sıcak havayı fırsat bilip denizin tadını çıkardı         
16:47
30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı 30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı         
16:06
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Havai fişek fabrikasındaki patlamada korkunç ayrıntı! Çinli bir çalışan yetkilileri uyarmış Havai fişek fabrikasındaki patlamada korkunç ayrıntı! Çinli bir çalışan yetkilileri uyarmış         
15:04
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 18:09:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik'ten "Başkan Vekilliği kurası" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei