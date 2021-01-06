AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik'ten "Başkan Vekilliği kurası" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, yarın gerçekleşmesi beklenen ve Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimine ilişkin, "Gelinen noktada, tüm siyasetçilere düşen sağduyulu olmaktır. Menemen'e zaman kaybettirme lüksümüz yok. Halkımız hizmet bekliyor." dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, yargı kararının ortada olduğunu ve hukuktan kaçılamayacağını belirterek, hukukun gereğinin yerine getirilmemesinin kimseye faydası olmayacağını aktardı.

Meseleyi, çıkmaza sürüklemenin kimseye faydası olmadığını ifade eden Ahmet Can Çelik, "Bu kura çekimi gerçekleşmeli ve sonuç ne olursa olsun Menemen Belediyesi sekteye uğratılan görev ve sorumluluklarını hızla yerine getirmeye başlamalıdır. Bu kriz ortamını devam ettirmek, sadece Menemen'e ve hizmet bekleyen ilçe halkına zarar verecektir. Bunu tüm siyasetçiler öngörmeli ve gereğini yapmalıdır." dedi.

Menemen'de yaşananların güvensizlik atmosferi oluşturduğuna dikkate çeken Çelik, şunları kaydetti:

"CHP için zor bir durum. Ancak onlar da bu yasal süreci tamamlayarak üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdür. Algı yaratmak ya da değiştirmek çabası da bu noktadan sonra kimseye fayda getirmeyecektir. Yarınki meclisin yasal süreci tamamlaması elzemdir. Bu meseleye nokta koyarak, gerekli görevlendirme yapılmalı ve Menemen halkının kaygıları, güvensizliği giderilmelidir. Kim gelirse gelsin, amaç bu olmalıdır. Eğer Cumhur İttifakı'nın adayı, partimiz meclis üyesi Aydın Pehlivan'ın ismi ortaya çıkarsa, kimsenin şüphesi olmasın ki Menemen kaybettiği zamanı hızla ve fazlasıyla geri kazanacaktır. İlçeye yaptığımız yatırımlara yerel idare noktasında da yeni bir heyecan ve soluksuz bir hizmet anlayışı eklenecektir. Gelinen noktada, tüm siyasetçilere düşen sağduyulu olmaktır. Menemen'e zaman kaybettirme lüksümüz yok. Halkımız hizmet bekliyor. Kriz değil, hizmet üretmek dolayısıyla yarın bu prosedürü tamamlayarak önümüze bakmak zorundayız."

Dava süreci

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı reddetmişti.

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirilecek Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, pazartesi günü CHP ve İYİ Parti'li üyeler katılmayınca yapılamamıştı.