AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığından Türk bayrağı hassasiyeti - Son Dakika
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AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığından Türk bayrağı hassasiyeti

28.05.2022 20:08
AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığından Türk bayrağı hassasiyeti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca başlatılan kampanya kapsamında, dini ve milli bayramlarda vatandaşların iş yerlerine ve evlerine astığı yıpranmış Türk bayrakları yenilendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca başlatılan kampanya kapsamında, dini ve milli bayramlarda vatandaşların iş yerlerine ve evlerine astığı yıpranmış Türk bayrakları yenilendi.

İlçe Başkanı Eray Çiçek, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinde aslı yıpranmış veya güneşin etkisiyle solmuş Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdi.

Kampanya kapsamında, ev ve iş yerlerinde bulunmayan vatandaşların talep etmeleri halinde yeni Türk bayraklarını İlçe Başkanlığından temin edebilecekleri ifade edildi.

AK Parti İlçe Başkanı Eray Çiçek, kampanyanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Terörle mücadelenin sürdüğü dönemde milli hassasiyetin en üst seviyede olduğuna dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Teröre karşı operasyonların icra edildiği bu günlerde, ev ve iş yerlerine, bayramlarda ve milli günlerde vatandaşlarımızın özenle asmış olduğu Türk bayraklarının, zamanla güneşin etkisiyle deforme olması, renklerinin solması üzerine, gençlik ve kadın kollarımız ile ilçemiz genelinde bayrak yenileme çalışması başlattık. Rengini şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrağımız için ulaşamadığımız veya yeni bayrak talebinde bulunmak isteyen vatandaşlarımız ilçe teşkilatımıza başvurabilirler. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığından Türk bayrağı hassasiyeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığından Türk bayrağı hassasiyeti - Son Dakika
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