AK Parti Menteşe ilçe teşkilatı üyeleri çalışan kadınlara zeytin fidanı dağıttı - Son Dakika
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AK Parti Menteşe ilçe teşkilatı üyeleri çalışan kadınlara zeytin fidanı dağıttı

09.03.2022 17:02
AK Parti Menteşe ilçe teşkilatı üyeleri çalışan kadınlara zeytin fidanı dağıttı

Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığı üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, çalışan kadınları ziyaret ederek, üzerinde milli mücadele kahramanı kadınların isimlerinin yazılı olduğu zeytin fidanları hediye etti.

Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığı üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, çalışan kadınları ziyaret ederek, üzerinde milli mücadele kahramanı kadınların isimlerinin yazılı olduğu zeytin fidanları hediye etti.

İlçe Başkanı Eray Çiçek, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Şahin ve yönetim kurullu üyeleri, ilçedeki esnaf, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda görev alan kadınları ziyaret etti.

Çeşitli meslek gruplarında çalışan kadınların günlerini kutlayan Çiçek, kendilerine üzerinde milli mücadele kahramanı kadınlarının isimlerinin bulunduğu zeytin fidanlarını hediye ederek, bu fidanları toprakla buluşturmalarını istedi.

Başkan Çiçek, gazetecilere, Ukrayna'daki ve diğer mazlum coğrafyalardaki kadınların yaşamış oldukları acıları ve hüznü kendilerinin de burada aynı derinlikte yaşadıklarını söyledi.

Mazlum her nerede olursa olsun kendilerinin de kalplerinin orada attığını belirten Çiçek, bu anlayışın kendilerine ecdat mirası olduğunu ifade etti.

Çiçek, ayrıca Türkiye'de zeytin ağacı sayısı varlığını son 20 yılda 80 milyon daha arttırarak, 188 milyon ağaca ulaştırmış olmanın da gururunu birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

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Hisarcık, Menteşe, Muğla, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Menteşe ilçe teşkilatı üyeleri çalışan kadınlara zeytin fidanı dağıttı - Son Dakika


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