AK Parti Menteşe Merkez İlçe Başkanı Çiçek, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Menteşe Merkez İlçe Başkanlığına Eray Çiçek, yeniden seçildi.

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen programa, partililer ateşleri ölçüldükten sonra alındı.

Kongrede sosyal mesafe ve maske kullanılmasına özel gösterildi.

Kongreye AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Koordinatörü ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Tek liste ile gidilen kongrede, geçerli oyların tamamını alan Eray Çiçek, yeniden başkanlığa seçildi.

Çiçek, teşekkür konuşmasında, parolalarının hem Menteşe hem de Büyükşehir Belediyesini almak olduğunu, Menteşe için inandıkları yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Eray Çiçek başkanlığındaki ilçe yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Üğe, Ahmet Zeybek, Alperen Üzer, Beralp Bilgihan, Binnaz Uyanık, Cansu Mertoğlu, Cemil Demirtaş, Coşkun Akyol, Erdal Çelebi, Esat Kanal, Gökhan Çapar, Günnur Koçar, Halil İbrahim Yüksel, Haydar Bedel, İrem Batıbeki, İsmail Şimşek, Mustafa Algan, Mustafa Çulha, Osman Öztürk, Öner Altaş, Öznur Genek, Ramazan Ertel, Saadettin Hergün, Serap Kanmaz, Sertaç Soğancı, Talat Atasoy, Yasemin Çoban, Yaşar Köroğlu, Zeynep İlhan."