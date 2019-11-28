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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Açıkel istifa etti

7 saat önce

Ak Parti Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kenan Açıkel görevinden istifa etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Açıkel istifa etti, System.String[]

Ak Parti Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kenan Açıkel görevinden istifa etti.


Edinilen bilgiye göre, Ak Parti Iğdır Merkez İlçe Başkanı Kenan Açıkel Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti.


Açıkel yaptığı yazılı açıklamada, "Uzun süreden beridir rahatsızlığım nedeni ile tedavi görmekteyim. Başlayan 7. Olağan Kongre sürecimizde aday olamayacağımı genel merkez yetkililerine belirttim. Yeni arkadaşlarımızın önünü açmak üzere Temmuz 2014 tarihinden itibaren yürütmüş olduğum Ak Parti Iğdır Merkez İlçe Başkanlığından bugün itibariyle genel merkezimiz ile yapmış olduğum istişare üzerine istifa ediyorum" dedi. - IĞDIR

Iğdır Merkez, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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