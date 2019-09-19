AK Parti Merkez İlçe Başkanı Altaş: "İstifa söylentileri gerçekçi değil"

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, sosyal medya üzerinden istifa ediyor söylentilerine düzenlediği basın toplantısında cevap verdi. Altaş, "Yaklaşık 2 yıl önce Merkez İlçe Başkanlığı görevi verildi. Her kongre süreci öncesinde Genel Merkezimiz Koordinatörleri vasıtasıyla bizlerle irtibata geçer. Bizlere bu irtibatta devam edip etmeyeceğimiz sorulur. Bize de; devam edip etmeyecek misiniz diye sordular. Ben görevlendirildiğim ilk toplantıda 'bir dönem için seçildim' demiştim. Genel Merkez Koordinatörleri sorduğunda da ilçe başkanlığına devam etmeyeceğimi bildirdim"dedi.



AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda konuşan İlçe Başkanı Altaş, "Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmemden bu yana yaklaşık 2 yıl oldu. Bazen tek tek bazen de bülten göndererek siz medya çalışanları da bültenleri bir şekilde değerlendirdiniz ve insanlarla iletişimimizi sağladınız"diye konuştu.



Her kongre süreçleri öncesi AK Parti Genel Merkezinin Koordinatörleri vasıtasıyla parti yöneticileri ile irtibata geçtiğini ifade eden İlçe Başkanı Altaş açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Kongreler başlayacağı için bizlere devam edip etmeyeceğimiz sorulur. Bizlerle çalışan arkadaşlara da devam edip etmeyecekleri sorulur. Bize de sordular, devam edecek misiniz? diye. Bizde cevabımızı verdik. 2 yıl önceki süreci hatırlarsanız, il başkanlığı seçiminden sonra Genel Merkez tarafından görevlendirildik. Yönetim kurulu arkadaşlarım ilk toplantıyı hatırlayacaklar, ben ilk toplantıda 'ben bir dönem için buraya seçildim. Bu 1,2,3 yıl olur. Ama daha fazlası olmaz. Onun için kendinizi hazırlayın. İçinizden birini benden sonra ilçe başkanı olarak görmek istiyorum. Bunun için hazırlayacağınız bir proje olursa sizin isminizi öne çıkararak bu projeyi uygulayacağımdan emin olabilirsiniz' ilk toplantıda ki sözüm buydu.



Dolayısıyla ben bir dönem için gelmiştim. Bana devam edecek misiniz? diye sorduklarında ; ben ilçe başkanlığına devam etmeyeceğimi kendilerine bildirdim. Ama bu basında yada sosyal medyada bahsettiğiniz gibi istifamın istenmesi birilerinin şikayeti değil. Bu normal bir prosedür. Yani siz devam edecek misiniz? etmeyecek misiniz? Ben bir dönem için seçildim. Devam etmeyeceğim. Bunu koordinatörlere ilettim. Muhtemelen kongreye kadar devam edeceğiz. Bu arada da bir ilçe başkanına mutlaka teslim edeceklerdir. Bu çalışma da bizde yer alacağız. Biz de tavsiyelerde bulunacağız. Ondan sonra karar verilecektir, istifa yok"



CHP'nin HDP ile ittifakı gayri resmi tescillenmiştir



AK Parti ilçe Başkanı Altaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde alınan başarının Kırşehir halkının başarısı sözleri üzerine ise, "Genel Başkan Yardımcısı Kaya, seçim sonuçlarının Kırşehir Halkının başarısı olduğunu beyan ediyor. Resmi ortakları Millet İttifakı partilerini saydıktan sonra Millet İttifakının içerisinde olmayan 'Halkın Demokrasi Partisinin katkısı bu seçimlerin kazanılmasında önemli faktörlerden biridir' şeklinde bir ifade de bulunmaktadır. Bizce; bir Genel Başkan Yardımcısı o partiyi temsil eder ve söyledikleri de O partiyi bağlar, Türkiye Genelinde HDP ile İttifakı kabul etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Yardımcısının açıklamaları ile suçüstü yakalanmış ve gayrı resmi ittifakını tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Ekicioğlu, kamu zararı tahsili için gerekli çalışmayı yapmazsan sende suçlusun



Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nu tutarsızlıkla itham eden ilçe başkanı Altaş, "Ekicioğlu'nun seçildiği günden bu yana tutarsız açıklamaları ile ayda 1 ulusal medyadayız. Bu tutarsız açıklamalara muhatabının cevap vermesini isterdik. Ancak yapılan açıklamalar artık bizim dava diye kabul ettiğimiz düşüncelerimize zarar verecek iftira ya da algılarla partimize zarar vermeye başlamıştır. Belediye Başkanı Ekicioğlu, sürekli bin bankamatik memurundan bahsediyorlar. Önce 300'dü sonra 145'e indi. Bahsetmiş olduğun bankamatik memurları kim? Bunların isimlerini kamuoyu ile neden paylaşmıyorsun ' Bunlar hakkında ne işlem yaptın' Akıbetleri ne oldu? İşten attın mı? Aldıkları maaş ve ödemeler için geri ödeme prosedürü başladı mı? Yoksa Hırsızı açıklamaktan neden çekiniyorsun" - KIRŞEHİR