AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir göreve başladı - Son Dakika

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir göreve başladı

6 saat önce

AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına atanan Cumhur Demir, görevine başladı.

AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına atanan Cumhur Demir, görevine başladı.

Çok sayıda partili tarafından Hakkari- Van kara yolu Çiftlik mevkisinde karşılanan Demir, konvoy eşliğinde parti binasına geçti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Demir, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini söyledi.

AK Parti'nin başarısı için çaba göstereceğini belirten Demir, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Demir, açıklamasının ardından tebrikleri kabul etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir göreve başladı

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:23 Kaynak: AA
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