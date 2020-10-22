AK Parti Merkez İlçe Başkanı Özcan mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Önder Özcan mazbatasını aldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Adliyesi'ne gelen Özcan, mazbatasını aldı.

Özcan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Parti çalışmalarının aralıksız devam edeceğini aktaran Özcan, "Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Partimizin tüm kademeleriyle birlik ve uyum içerisinde, Edirne'miz için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı İba da ilçe kongresinin güzel bir şekilde tamamlandığını belirterek partililere teşekkür etti.