AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Başer yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Başer yeniden seçildi.

Botanik Parkta gerçekleştirilen merkez ilçe olağan genel kurulunda seçimlere Başer başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

Yapılan oylama sonrası Başer yeniden ilçe başkanı seçildi.

Başer, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin siyasi parti olmanın yanı sıra bir misyon ve dava hareketi olduğunu belitti.

Davalarının, hak davası olduğunu vurgulayan Başer, şunları kaydetti:

"Milletimize hizmet etmektir. Mazlumların yanında zalimlerin karşısında olmaktır. Milletimize hizmet yolunda bu davanın öncülüğünü ve liderliğini yapan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapabilmek bizim için bir onur vesiledir."

Genel kurula AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bazı ilçelerin belediye başkanları, delegeler ve davetliler katıldı.