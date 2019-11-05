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AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında görev değişimi

6 saat önce

Ak Parti, Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş'ın Genel Merkez tarafından görevden alındı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında görev değişimi, System.String[]

Ak Parti, Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş'ın Genel Merkez tarafından görevden alındı.


Kırşehir'de Boztepe ve Akpınar İlçe Başkanlarının da görevden alınması beklenirken kongre öncesi AK Parti Genel Merkez Koordinatörleri tarafından Kırşehir teşkilatına bilgilendirme yapılacak.


AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Görevine 14 Ekim 2017 tarihinde getirilen Bilgehan Altaş, 4 kez Kırşehir İl Başkanı olmak için Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına çıkmış 31 Mart Mahalli idareler seçimleri öncesinde Merkez takdiri ile ilçe başkanı olarak görevlendirilmişti.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kaybedilmesi sonrası sorumlu görülmesinin bazı çevrelerce görevden alınmasında da etkili olduğu kanaati oluşturulmaya çalışılsa da Altaş'ın, AK Parti Genel Merkezi tarafından kongre süreci ile birlikte prosedür gereği görevden alındığı biliniyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir Merkez, Kırşehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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