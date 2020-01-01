AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında yeni dönem - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında yeni dönem - Son Dakika

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında yeni dönem

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti önceki dönem ilçe başkanı Bilgehan Altaş, yönetimi ile birlikte yeni ilçe başkanı Ali Demir'i ziyaret etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında yeni dönem, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti önceki dönem ilçe başkanı Bilgehan Altaş, yönetimi ile birlikte yeni ilçe başkanı Ali Demir'i ziyaret etti.


AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan Altaş, yeni dönemin hayırlı sonuçlara yeni yılla vesile olmasını diledi. Yeni oluşturulan merkez ilçe yönetimini desteklerini ve daima yanında olduklarını anlatan Altaş konuşmasında; "Kongre süreçlerinin başlamasıyla birlikte görevimi bıraktım. Yeni oluşturulacak yönetimi ise destekliyoruz. Kırşehir'de AK Parti'nin olması istenilen çıkışına hiç kimse mani olamayacaktır. Kardeşlik hukukunu gözettiğimiz sürece güzel yarınların bizlerle olduğunun idrakini taşıyorum. Genel Merkezimiz de bu düşüncemizi yaptığı atama ile desteklemiştir" dedi. Geçtiğimiz hafta 5 aday arasından AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Ali Demir ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Demir, konuşmasında; "AK Parti'nin kuruluş felsefesine uygun hareket edeceğiz. Göreve gelişimiz bayrak yarışı değil kardeşin kardeşe gönül açmasıdır. Küskünlükleri giderecek ve partimizin hızlı yükselişine görev alanımızda katkı sunacağız" diye konuştu.


Ziyaret, önceki merkez ilçe yönetiminin yeni başkanla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu. - KIRŞEHİR

Ali Demir, Kırşehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız
Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
00:06 Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020 - Son Dakika
00:00 Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 00:21:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]