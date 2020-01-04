AK Parti merkez ilçe yöneticileri kurucu il başkanını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti merkez ilçe yöneticileri kurucu il başkanını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti merkez ilçe yöneticileri kurucu il başkanını ziyaret etti

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti de merkez ilçe başkanı Ali Demir, partide ilçe başkanı olarak görev alan başkanlarla Kurucu İl başkanı Adem Özbağlı'yı ziyaret etti.

AK Parti merkez ilçe yöneticileri kurucu il başkanını ziyaret etti, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti de merkez ilçe başkanı Ali Demir, partide ilçe başkanı olarak görev alan başkanlarla Kurucu İl başkanı Adem Özbağlı'yı ziyaret etti.


Özbağlı'nın evinde gerçekleştirilen ziyarette partinin genel durumu ve Kırşehir stratejisi üzerine sohbet edildi. Kurucu il başkanı Özbağlı, Kırşehir'de birliktelik ruhunu yeniden canlandırmak için yapılacak her çalışmayı desteklediğini ve yönetimin yanında olduğunu ifade etti.


İlçe Başkanı Ali Demir ise AK Parti'de gençlerin yetişmesi ve teşkilatlanma noktasında yardım ve destek istedi. - KIRŞEHİR

Ali Demir, Kırşehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması
Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:05 Kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
21:05 Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
21:05 Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı - Son Dakika
21:03 Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu (2) - Son Dakika
21:02 Lübnan'da bir kişi kendini ateşe vererek intihar etti - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika
20:14 Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti merkez ilçe yöneticileri kurucu il başkanını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]