Son Dakika Haberleri: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
Son Dakika Politika AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

6 saat önce

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..., System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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