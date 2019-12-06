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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
6 saat önce
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA
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