AK Partili Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Partili Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret etti

01.08.2022 15:15
AK Partili Çalık, Pütürge ilçesini ziyaret etti

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge ilçesinde temaslarda bulundu.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Pütürge ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çalık, ilçede ilk olarak Taşbaşı Mahallesi'nde TOKİ konutları sakinleriyle bir araya geldi. Milletvekili Çalık, burada yaptığı konuşmada, Pütürge ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Çalık, Pütürge'ye ilk etapta 208 konut yapıldığını aktararak, "Önce Pütürge'den başladık. 304 afet konutu ihale edildi, 306 konut üretildi ve teslimi yapıldı. Taşbaşı Mahallesi'nde 208 konut yapıldı, evlerimizin, mekanın güzelliğini, çocuk parklarını, ağaçlandırmayı ve vatandaşlarımızı o evlerde görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Allah o evlerde ağız tadıyla oturmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Pütürge merkezde 213 kentsel dönüşümle afet kapsamında konut yapılacağını ve ihale sürecinde olunduğu bilgisini veren Çalık, ilçede ayrıca 597 köy evi yapıldığını kaydetti.

Milletvekili Çalık, gençlere istihdam sağlamak üzere Pütürge'de Tekstilkent Projesi'nin kazandırılacağını ve 400 gencin istihdam edileceğini belirtti.

Kaymakamlık ziyaretinde bulunan Çalık, daha sonra Ağalar Mahallesi TOKİ bölgesindeki vatandaşlarla ardından ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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