AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan R. Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız" dedi.



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Korona virüs tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantının başında korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü kabine toplantısında ülkemizi normal hale dönüştürmeye yönelik takvimle ilgili ilk çalışmayı yaptık. Bu çalışmayı biraz daha olgunlaştırdıktan sonra normalleşme takvimini milletimizle de paylaşacağız. Maruz kaldığımız salgın en küçük rehavete en küçük gevşemeye izin vermeyen hemen yeniden hortlama potansiyeli olan sinsi bir özelliğe sahiptir. Elde ettiğimiz neticeler ise devreye aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Hastalıktan yakamızı kurtarmak için tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. 65 yaş üst ve 20 yaş altının haftalardır evden çıkamadığını unutmuyoruz. Kimi zaman 4 güne kadar varan yasakların insanımızın için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bu derece sınırlandırmanın ülkemize maliyetinin farkındayız. Ancak bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak daha büyük bedeller ödeyeceğimizi biliyoruz. Bunun için hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız" dedi.



"Salgın tedbirlerini kaldırdıkça üretim çarkları yeninden tam hız dönmeye başlayacaktır"



"Yaklaşık bir buçuk ayı bulan bu sıkıntılı dönemde tedbirlere riayet ederek bizlere destek veren 83 milyon vatandaşımızın her birine şükranlarımı sunuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımıza güvenlik güçlerimize milletimizin bu sıkıntılı döneminde ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayan herkese şahsım adına milletimi adına teşekkür ediyorum. Salgın döneminde sağlık hizmetlerini en üst düzeyde tutmanın yanında verdiğimiz desteklerle her kesimden vatandaşlarımızın bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasını sağladık. Özellikle ekonomik olarak alt grupta yer alan vatandaşlarımızın desteklenmesine özel önem verdik. 2 ayrı grup halinde 4, 4 milyon haneye biner lira nakit desteği sağladık. 3'üncü faz nakit desteği için başvurular 4,5 milyonu buldu. Ayrıca esnaf sanatkardan sanayiciye kadar reel kesimin tüm taraflarını rahatlatacak çok sayıda destek paketini devreye soktuk. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyarı buluyor. Bu Türkiye'de doğrudan reel sektöre ve en alt gelir grubuna verilmiş en büyük destek rakamıdır. Salgın tedbirlerini belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça ülkemizde üretim çarkları yeninden tam hız dönmeye halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır. Yeter ki bu salgını bir an önce en az hasarla geride bırakalım. Dünyadaki değişimin mahiyeti ülkemizin önünde yeni ve gerçekten çok büyük fırsat pencerelerin açılmakta olduğuna işaret ediyor. Bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız" dedi. - İSTANBUL