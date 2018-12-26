Son Dakika Haberleri: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (Myk) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (Myk) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

49 dakika önce

IHAAW165653-SIY/26-12-2018- AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (Myk) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep..., System.String[]
IHAAW165653-SIY/26-12-2018

- AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. 26.12.2018 16: 56: 53 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:02 Kaynak: İHA

Politika
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