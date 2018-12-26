AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (Myk) Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...
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IHAAW165653-SIY/26-12-2018- AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
IHAAW165653-SIY/26-12-2018
- AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. 26.12.2018 16: 56: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:02 Kaynak: İHA
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