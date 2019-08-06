AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...
1 saat önce
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:25 Kaynak: İHA
Ruhani: İran'la savaş 'savaşların en şiddetlisi' olur Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızının son hali görenleri şaşkına uğrattı