AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'den açıklama - Son Dakika

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, sosyal medyada yer alan bir videodan ve videodaki kişilerin paylaşımlarından yola çıkılarak partilerinin suçlanmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Ercik, yaptığı yazılı açıklamada, Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yer alan bir videonun mesnetsiz şekilde partilerine yönelik antipropaganda aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir açıklama yapılmasının gerekli görüldüğünü belirtti.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak videonun kim yada kimlerin yönlendirmesiyle yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Ercik, şöyle devam etti:

"Videoda yer alan bazı şahısların partimize yakın paylaşımlarının olması eylemlerinin sorumluluğunu partimize yüklemez ve her yaptıklarının partimizi bağlayacağı anlamına gelmez. Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur, CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır. Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. Söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır."