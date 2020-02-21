AK Parti Mersin ilçe kongreleri başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Mersin ilçe kongreleri başlıyor - Son Dakika

AK Parti Mersin ilçe kongreleri başlıyor

6 saat önce

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, ilçe kongrelerinin 22 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

AK Parti Mersin ilçe kongreleri başlıyor, System.String[]

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, ilçe kongrelerinin 22 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

Bostan, yazılı açıklamasında, ilk kongrelerin Anamur ve Bozyazı ilçelerinde yapılacağını belirterek, "Görev süreleri içerisinde tüm ilçe başkanlarımızın fedakar ve özverili çalışmalar yaptığına şahit olduk. Bu bir bayrak yarışıdır. Birlik ve beraberliğimiz dava arkadaşlığımız ilk gün ki aşkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Görev yapan ilçe başkanlarına teşekkür eden Bostan, vatandaşları kongrelere davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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