AK Parti Mersin Milletvekili Elvan'ın acı günü - Son Dakika

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AK Parti Mersin Milletvekili Elvan'ın acı günü
6 saat önce
AK Parti Mersin Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan Karaman'ın Ermenek ilçesinde yengesinin cenaze törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:38 Kaynak: AA
AK Parti Mersin Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan Karaman'ın Ermenek ilçesinde yengesinin cenaze törenine katıldı.
Elvan'ın dayısının eşi Nadire Servi (93) dün gece Ermenek'teki evinde vefat etti. Servi'nin cenazesi Cuma namazına müteakip Sipas Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Meydan Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Elvan'ın yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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