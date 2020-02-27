AK Parti Mersin Milletvekili Özkan'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında mübarek üç aylara ve Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu yaşadığını belirtti.

Hacı Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, hidayet, barış ve huzura vesile olmasını, bu mübarek gün gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Mersinli hemşehrilerimin başta olmak üzere, aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, ülkemizin birliğine ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."