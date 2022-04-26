AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'dan, CHP'li Özel'e tepki - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, CHP Grup Başkanvekili Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını savundu.

Özel'in, milli iradeyi yok saydığını savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"20 yıldır vesayetten hesap soran, terör örgütlerinin inlerine giren, emperyalizmin kirli planlarını bozan, tehditlere boyun eğmeyen Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her daim milletimizin desteğini ve hayır duasını alan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hiç kimse tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanı'mızı tehdit etmek, Türkiye'yi tehdit etmektir. Milli iradeyi yok saymaktır. Demokrasiyi kabullenin artık. Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye yok artık."