AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, içerisinde bin 800 kişi kapasiteli cami, yatılı kuran kursu ve birçok yaşam alanı yer alan Mersin İl Müftülüğü Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesinde yapımı süren inşaat sahasında, İl Müftüsü Şaban Kondi ile birlikte incelemelerde bulunan Yılmaz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı, çalışan mühendis ve işçilerle de bir araya geldi. Projenin 22 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, külliyenin tamamlandığında Mersin'e değer katacağını söyledi. Külliyenin bir çok yaşam alanına sahip olduğunu belirten Yılmaz, "İçerisinde bin 800 kişilik cami, 200 öğrenci kapasiteli Yatılı Bölge Hafızlık Kuran Kursu, taziye evleri, kütüphane, konferans salonu, eğitim merkezi, müftülük hizmet binası ile engelsiz sosyal yaşam ve kültürel alanı barındıran külliye inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Tüm bu özellikleriyle cazibe merkezi olacak ve ilimizi değer katacak bu eşsiz eserin kazandırılmasında ve yapımında emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müftüsü Şaban Kondi de 15 proje arasından seçilen Mersin İl Müftülüğü Külliyesi projesinin çok fonksiyonel olduğunu söyledi. Külliyenin modern ve klasik mimariyle inşa edildiğini kaydeden Kondi, "Mersin'imizin geleceğinde pay sahibi olmak isteyen hayırseverlerimizi, birlik ve beraberliğimizin sembolü olacak, milli ve manevi değerlerimize bağlı gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayacak bu güzel külliyenin yapımına destek olmaya davet ediyoruz. Katkı koyan, destek veren hayırseverlerimizin de isimlerini yaşatmayı planlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN