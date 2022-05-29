AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu

29.05.2022 11:55
AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, içerisinde bin 800 kişi kapasiteli cami, yatılı kuran kursu ve birçok yaşam alanı yer alan Mersin İl Müftülüğü Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, içerisinde bin 800 kişi kapasiteli cami, yatılı kuran kursu ve birçok yaşam alanı yer alan Mersin İl Müftülüğü Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesinde yapımı süren inşaat sahasında, İl Müftüsü Şaban Kondi ile birlikte incelemelerde bulunan Yılmaz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı, çalışan mühendis ve işçilerle de bir araya geldi. Projenin 22 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, külliyenin tamamlandığında Mersin'e değer katacağını söyledi. Külliyenin bir çok yaşam alanına sahip olduğunu belirten Yılmaz, "İçerisinde bin 800 kişilik cami, 200 öğrenci kapasiteli Yatılı Bölge Hafızlık Kuran Kursu, taziye evleri, kütüphane, konferans salonu, eğitim merkezi, müftülük hizmet binası ile engelsiz sosyal yaşam ve kültürel alanı barındıran külliye inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Tüm bu özellikleriyle cazibe merkezi olacak ve ilimizi değer katacak bu eşsiz eserin kazandırılmasında ve yapımında emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müftüsü Şaban Kondi de 15 proje arasından seçilen Mersin İl Müftülüğü Külliyesi projesinin çok fonksiyonel olduğunu söyledi. Külliyenin modern ve klasik mimariyle inşa edildiğini kaydeden Kondi, "Mersin'imizin geleceğinde pay sahibi olmak isteyen hayırseverlerimizi, birlik ve beraberliğimizin sembolü olacak, milli ve manevi değerlerimize bağlı gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayacak bu güzel külliyenin yapımına destek olmaya davet ediyoruz. Katkı koyan, destek veren hayırseverlerimizin de isimlerini yaşatmayı planlıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu
AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yılmaz: 'Kılıçdaroğlu'nun ifadesi tam bir hezeyandır' AK Parti'li Yılmaz: 'Kılıçdaroğlu'nun ifadesi tam bir hezeyandır'
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 13:07:21. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement