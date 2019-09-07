Son Dakika Haberleri: AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'ın Tarsus ziyareti
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AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'ın Tarsus ziyareti

1 saat önce

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Tarsus ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'ın Tarsus ziyareti, System.String[]

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Tarsus ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Yılmaz ve beraberindeki heyet ilk olarak Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ile bir araya geldi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Tarsus'un tarım, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.

Tarsus'ta tüm sivil toplum kuruluşlarıyla çözüm odaklı çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Yılmaz, ilçenin sorunlarının çözülmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yılmaz, daha sonra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarsus Ziraat Odasını ziyaret etti, yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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