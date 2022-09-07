AK Parti'li Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

07.09.2022 14:21
AK Parti'li Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde çıkan orman yangını devam ederken, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya gelen Yılmaz, kolaylıklar diledi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin canla başla görev yaptığını belirten Yılmaz, "Bugün üzücü bir haberle uyandık güne maalesef. Memleketimiz yanıyor. Gülnar ilçemiz Büyükeceli Karadere mevkiinde yangın çıktığını öğrendik. Havadan ve karadan ekiplerimiz dört bir koldan yangına müdahale ediyor. Fakat yangın kısa sürede çok fazla yayıldığı için buradaki yerleşim yerleri hemşehrilerimizin can güvenliği için boşaltıldı. AK Parti teşkilatımız olarak buradayız. Yakından takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz. Devletimiz bütün imkanlarıyla, bütün ekipleriyle seferber durumda, biz de takipçisiyiz. İnşallah en kısa sürede yangın kontrol altına alınacak. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - MERSİN

YORUMLAR
500
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal'dan AA'ya ziyaret AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal'dan AA'ya ziyaret AK Parti Milletvekili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi hakkında açıklamalarda bulundu AK Parti Milletvekili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi hakkında açıklamalarda bulundu
Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti'li Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement