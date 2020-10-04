AK Parti Merzifon 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Spor Salonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Yasin Kuzucu, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerde yönetime seçilenlerin bahanesiz gece gündüz çalışma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışında özünde şeffaflık, tevazu sahibi olmak, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma olduğunu anlatan Çilez, "Merzifon'da evet belediyemizi kaybettik. Bu siyasetin cilvesinde var, olabilir. Bazı yerlerde kaybettik, bazı yerlerde kazandık. Mühim olan kazanmak değil orada durabilmektir. Orada hizmeti yapabilmektedir. Benim memleketim açısından yüreğim sızlıyor. Merzifon'da taş üstüne taş konulduğunu maalesef görmedim. Yine merkezi hükümet eliyle ne yaptıysak buraya biz yaptık. Bu millet, yöneticilerini yaptığı işlerle anacak. Bizden sonraki yavrularımız inşallah bizi hizmetiyle anılan siyasetçiler olarak anacak." ifadelerini kullandı.

Yeniden ilçe başkanlığına seçilen Kuzucu ise AK Parti'nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Bizim teşkilatımız kardeşlik, muhabbet, sevgi dilini konuşur. Bu teşkilatın her bir ferdi davayı omuzlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a layık olmak için makamları, mevkileri emanet görür. Bu dava menfaatçiler, makam, mevki peşinde koşanlar, istediği olmayınca trenden inen nankörlerle değil, tek gayesi Allah'ın rızasını kazanmak ve siyasetin merkezinde bunu ortaya koyan vatan, millet sevdalılarının omuzlarında yükselecektir."

Yönetim Kurulunda ise,q Bayram Akdağ, Elif Dinç, Emre Keleş, Emre Kiracılar, Ertuğrul Demir, Fahrettin Sağlam, Halil Günebakmaz, Kadir Hökelek, Kemal Büyüksucu, Mehmet Ankara, Mehmet Mert, Mustafa Ertem, Muzaffer Çoban, Münevver Çintaş, Mürsel Sürmeli, Ömer Çağlı, Ömer Koç, Sedat Yüksel ve Veli Sar yer aldı.