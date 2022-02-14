AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Kuzucu'dan okul ziyareti - Son Dakika

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liseleri ziyaret eden Kuzucu, okul idareci ve öğretmenleriyle bir süre sohbet etti.

Kuzucu, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve okul yönetimlerinin, öğrencilerin eğitimi için salgın döneminde de fedakarca çalıştığını söyledi.

Okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye çalıştıklarını aktaran Kuzucu, "Kıymetli idarecilerimize ve eğitimcilerimize pandemi sürecinde yüz yüze eğitimi kesintiye uğratmamak adına verdikleri emek ve gayretleri için teşekkür edip, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yarıyıl olması temennilerimizi ilettik. Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, memleketimize hayırlar getirmesi temenni ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de sağlıklı, başarılı, verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kuzucu'ya ziyaretlerinde, AK Parti Merzifon Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çalışkan ve bazı partililer eşlik etti.