Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır." dedi.



Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti.



31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine değinen Erdoğan, "Bu seçimlerde İzmir'e büyükşehir belediye başkan adayı gösterdiler. Bu aday CHP'nin adayı değildir. Bu kişiye genel merkezinden, İzmir teşkilatına kadar tüm CHP karşıydı. Bu kişi bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Her yönüyle örtüşüyor, yalansa yalan, iftiraysa iftira. Adaylık icazetini de İzmir'den değil, Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek, yatırım getirmek, proje üretmek gibi bir derdi de yok, öyle bir kalitesi de yok zaten." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, CHP'nin ilçe adaylarına ilişkin olarak da "CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır. Bunlar İzmir'e 'ceketimizi assak bile kazanırız' diye baktıkları için, İzmirlileri umursamıyorlar. Amaçları belediye yönetimini CHP görüntüsü altında bölücü örgüte teslim etmektir, öyle mi?" diye konuştu.



Recep Tayyip Erdoğan, aynı durumun diğer şehirlerde de yaşandığına işaret ederek, "Kendileri ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, daha sonra HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 31 Mart seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamaların yer aldığı görüntüleri sinevizyondan vatandaşlara izletti.



"Partileri proje kendileri de"



Sezai Temelli için "Bu adam Kürt bile değil, biliyor musunuz? Ama bu benim Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekardır." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ne diyor? Kürdistan'da diyor. Şimdi ben buradan, İzmir'den sesleniyorum. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi var, Doğu Anadolu Bölgesi var, Karadeniz var, Akdeniz var, Orta Anadolu var, Ege var, Marmara var ama benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya, orada yaşa. Şimdi buradan bir şeyi özellikle söylüyorum. İzmir'de yaşayan benim Kürt kardeşlerim, dikkat edin seçerek kullanıyorum, Kürt kardeşlerim diyorum. Çünkü bizde ayrım yok. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla, Boşnağıyla, tüm göçmeniyle, muhaciriyle yaradılanı yaradandan ötürü sevdik, ama bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar, bizi parçalamaya çalışıyorlar. Ne diyor, 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda oylar...' Diyorlar ki 'AK Parti ve MHP'ye oyları kaybettireceğiz.' Ben İzmir'e sesleniyorum, bu adamın alacağı cevap nedir? Bunlara, CHP ve ittifaka İzmir'de seçimi kaybettirmektir. Buna var mıyız, bunlara en güzel cevabı 31 Mart'ta vermeye var mıyız? Ben sizlere inanıyorum. Ardından diyor ki 'İmamoğlu da bilecek ki İstanbul için 3 milyon Kürt'ün oyu, Ankara'da Mansur Yavaş bilecek ki Kürtlerin oyunu almadan burada seçim alınmaz.' Adama bak, tamamen ülkeyi bunlar bir proje... Çünkü partileri proje, kendileri de proje."



"Kimin kimi desteklediği belli olmayan bir ittifak"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlere ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, 31 Mart'ın bir beka mücadelesinin adı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu beka mücadelesini biz kazanacağız inşallah, beraber kazanacağız ama durmayacağız." dedi.



Erdoğan, seçimlere 14 gün kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"İzmir'de aynı oyun oynanıyor, Menderes'te, Karşıyaka'da, Bayraklı'da, Bornova'da, Karabağlar'da, Çiğli'de diğer ilçelerde CHP'nin belediye meclis üyeleri listesinde bölücü terör kontenjanından çok isim var, bunu bilin. Seçime girmiyor, niye girmiyorlar? Çünkü CHP'nin listesinden bunlar zaten seçime girdiler. Söylesiniz bunu da inkar ederler. Peki öyleyse geçmişte İzmir'deki her seçimde büyükşehir ve ilçelerde aday gösteren bu parti 31 Mart'ta niye listelerde görünmüyor, neden? Çünkü bu seçimde kendi adıyla değil CHP adına yarışıyorlar.



Aynı şekilde adı 'İYİ' kendi karışık partinin büyükşehirde ve ilçelerin birkaçı dışında adayı var mı, yok. Çünkü onlar da kendileri için değil CHP ve bölücü örgütün emrindeki parti için çalışıyor. Bu maskeli baloya ne gerek var? Biz de seçimlere ittifakla giriyoruz, Cumhur İttifakı olarak çıktık. Delikanlıca, mertçe, açıkça milletimize hangi şartlanda nasıl bir birliktelik içinde olduğumuzu söyledik. İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz. Buna karşılık öteki tarafta neyin ne olduğu belli değil. İzmir'de ve diğer pek çok yerde olduğu gibi kimin kimi desteklediği belli olmayan bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?"



(Sürecek)

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