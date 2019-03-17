Ak Parti-Mhp İzmir Ortak Mitingi - Otoyol Açılış Töreni (2)

- Miting alanından detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanında görüntüsü Otoyol açılış törenleri için canlı bağlantıdan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Açılış kurdelelerinin kesilmesi...

- Miting alanından detaylar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanında görüntüsü

Otoyol açılış törenleri için canlı bağlantıdan görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

Açılış kurdelelerinin kesilmesi

Belediye başkan adaylarının kürsüye çıkışları ve toplu halde görüntüsü İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi. Mitingin ardından, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahının açılışı yapıldı. (21)

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