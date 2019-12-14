AK Parti Milâs delegesini seçti - Son Dakika
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AK Parti Milâs delegesini seçti

7 saat önce

AK Parti Milas İlçe Teşkilatı, Milas'ta 10 ayrı noktada kurulan sandıklarla 17 bin 800 üye sandığa davet edilip 400 delegeyi belirledi.

AK Parti Milâs delegesini seçti, System.String[]

AK Parti Milas İlçe Teşkilatı, Milas'ta 10 ayrı noktada kurulan sandıklarla 17 bin 800 üye sandığa davet edilip 400 delegeyi belirledi.


AK Parti Milas 7. Olağan İlçe Kongresi delege seçimleri 10 ayrı noktada kurulan sandıkta gerçekleşen seçim ile tamamlandı. Hazırlanan delege listeleri 17 bin 800 üyenin davet edildiği delege seçiminde belirlendiği seçimlere eski yöneticilerin yanı sıra görev alan tüm partililer davet edildi.


Milas Merkezde Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu, AK Parti Milas İlçe Hizmet Binası, Bafa, Güllük, Selimiye, Ören, Kafaca, Balcılar, Kıyıkışlacık ve Türbe Ortaköy Mahallelerinde sandık kurularak saat 10 ile 12 arasında seçimler gerçekleşti.


AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı çeşitli bölgelerde ayrıca İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Esen ve Barış Eğilmez katıldı.


Delege seçim süreciyle ilgili açıklama yapan AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, "Partimizde bugüne kadar emek vermiş tüm isimlere, eski ilçe başkanlarına, meclis üyelerine, mahalle temsilcilerine hemen hemen herkese ulaşarak davetiyelerimizi yolladık ve yer verdik. AK Partiyi ön planda tutarak sevdası hizmet olan ve Cumhurbaşkanımızın yolunda millete hizmet sevdasındaki herkesi davet ettik" diyerek delege seçimlerinin partilerine hayırlı olmasını diledi. - MUĞLA

Fahri Acar, AK Parti, Milas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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