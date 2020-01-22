AK Parti milletvekili Açıkgöz'den çiftçilere müjde - Son Dakika

AK Parti milletvekili Açıkgöz'den çiftçilere müjde
6 saat önce
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'de 6 bin 700 çiftçiye 23 milyon ödeme yapıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'de 6 bin 700 çiftçiye 23 milyon ödeme yapıldığını açıkladı.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada, "Nevşehir'imiz genelinde hububat baklagil fark desteği ödemesi kapsamında 6 bin 700 çiftçimize ödenmek üzere toplam 23 milyon lira Ziraat Bankasına yatırılmıştır. İlgili bankamız tarafından söz konusu ödeme emektar çiftçilerimize yapılacaktır. Hayırlı olsun" dedi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener cevap verdi: Ön şartımız parlamenter sisteme dönmek Çekilme gerginliği büyüyor! Iraklı vekillerden ABD'li askerlerle ilgili yeni adım