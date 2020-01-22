AK Parti milletvekili Açıkgöz'den çiftçilere müjde - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti milletvekili Açıkgöz'den çiftçilere müjde - Son Dakika

AK Parti milletvekili Açıkgöz'den çiftçilere müjde

6 saat önce

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'de 6 bin 700 çiftçiye 23 milyon ödeme yapıldığını açıkladı.

AK Parti milletvekili Açıkgöz'den çiftçilere müjde, System.String[]

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'de 6 bin 700 çiftçiye 23 milyon ödeme yapıldığını açıkladı.


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada, "Nevşehir'imiz genelinde hububat baklagil fark desteği ödemesi kapsamında 6 bin 700 çiftçimize ödenmek üzere toplam 23 milyon lira Ziraat Bankasına yatırılmıştır. İlgili bankamız tarafından söz konusu ödeme emektar çiftçilerimize yapılacaktır. Hayırlı olsun" dedi. - NEVŞEHİR

Mustafa Açıkgöz, Milletvekili, Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu
2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener cevap verdi: Ön şartımız parlamenter sisteme dönmek Çekilme gerginliği büyüyor! Iraklı vekillerden ABD'li askerlerle ilgili yeni adım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti milletvekili Açıkgöz'den çiftçilere müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]