AK Parti milletvekili Açıkgöz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti milletvekili Açıkgöz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

AK Parti milletvekili Açıkgöz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

6 saat önce

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 2019-2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

AK Parti milletvekili Açıkgöz, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu, System.String[]

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 2019-2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Boğazköy ve İcik kötünde yapılan karne törenlerine katıldı. Milletvekili Açıkgöz burada öğrenciler ile yakından ilgilenirken karne töreni sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada, "2019-2020 eğitim öğretim dönemi I. yarıyılını tamamlayarak 17 Ocak 2020 Cuma günü karne heyecanıyla geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz dinlenme dönemine girmiş bulunuyor. Güçlü Türkiye'nin emanetçileri gençlerimizi, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe taşımak için fedakarca emek veren eli öpülesi eğitimcilerimize de şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Yarıyıl tatilinin yeni başarılara adım atabilmek için bir vesile olmasını diler; öğrencilerimize, velilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı tatiller temenni eder, saygı ve selamlarımı sunarım" dedi. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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