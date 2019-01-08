AK Parti Milletvekili Ağar Baskil'de

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil'i ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil'i ziyaret etti.



Ağar beraberinde Baskil Belediye Başkan İhsan Akmurat ile AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan'ı ziyaret etti.



Burada partililerle bir araya gelen Ağar, Baskil'in seçimlerde AK Parti'ye büyük destek sunduğunu belirterek, "Baskil ilçemizde bulunmak bizler için büyük bir onurdur." dedi.

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