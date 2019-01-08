Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Ağar Baskil'de

AK Parti Milletvekili Ağar Baskil'de

1 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil'i ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Ağar Baskil'de, System.String[]
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil'i ziyaret etti.

Ağar beraberinde Baskil Belediye Başkan İhsan Akmurat ile AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsnü Kalkan'ı ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Ağar, Baskil'in seçimlerde AK Parti'ye büyük destek sunduğunu belirterek, "Baskil ilçemizde bulunmak bizler için büyük bir onurdur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:38 Kaynak: AA

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