AK Parti Milletvekili Aksal, Bakan Yanık ile görüştü - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Aksal, Bakan Yanık ile görüştü

26.05.2022 14:22
AK Parti Milletvekili Aksal, Bakan Yanık ile görüştü

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile TBMM'de görüştü.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile TBMM'de görüştü.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede Bakanlığın Edirne ve ülke genelinde yaptığı çalışmaların konuşulduğunu belirtti.

AK Parti iktidarlarının kadınlara yönelik çalışmaları desteklediğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız her zaman, her projede, her adımda, iktidarımız süresince tüm söylemlerinde güçlü kadın güçlü aile güçlü toplum vurgusu yapmıştır. Bakanlığımız da bu yol haritası ile kadınlarımızı sosyal ekonomik kültürel projelerle destekliyor, toplumumuza sosyal politikalarımıza uygun projelerle hizmet veriyor. Edirne'de de kadın, çocuk ve muhtaç ailelerimize sosyal ve ekonomik destekler başta olmak üzere birçok yatırım ve yardım iktidarımız döneminde yapılmıştır."

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Kaynak: AA

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