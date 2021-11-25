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AK Parti Milletvekili Aksal'dan Edirne'nin kurtuluşu yıldönümünde videolu mesaj - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Aksal'dan Edirne'nin kurtuluşu yıldönümünde videolu mesaj

25.11.2021 09:46
AK Parti Milletvekili Aksal'dan Edirne'nin kurtuluşu yıldönümünde videolu mesaj

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama videosu paylaştı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama videosu paylaştı.

Aksal, TBMM'deki odasında çektiği videoda, Edirne'nin kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutladığını belirtti.

TBMM'deki çalışmaları nedeniyle Edirne'de bulunamadığını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Ama gönüllerimiz bir gönlümüzdeki Edirne sevgisi bir. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran, kurduğu cumhuriyet ile Türk milletinin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizlerin kurtuluş gününü tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti Milletvekili Aksal'dan Edirne'nin kurtuluşu yıldönümünde videolu mesaj

Milletvekili, Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Aksal'dan Edirne'nin kurtuluşu yıldönümünde videolu mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Aksal'dan Edirne'nin kurtuluşu yıldönümünde videolu mesaj - Son Dakika
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