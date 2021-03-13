AK Parti Milletvekili Ali Şahin, gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Kendinizi iyi keşfedip, bir karakter yolculuğu yapıp kendi hikayemizi kendi yazan, kendi hayatlarının mimarları olan gençler olmak zorundayız." dedi.

Şahin, Şahinbey Belediyesi'nce Mecidiye Han'da düzenlenen "Gençlerle geleceğe dair" söyleşisinde, gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Karakter inşasının başarılı birey için, özellikle gençler için en değerli ve en önemli yolculuk olduğunu ifade eden Şahin, "Karakteri olan, kişiliği olan insanlar, karakter ve kişilik bağlamında güçlü olan insanlar, kendi hikayelerini kendileri yazan insanlardır. Gençlerin, kendi hikayelerini kendilerinin yazması lazım. Eğer kendi hikayemizi kendimiz yazmaksak, birileri bizim hikayelerimizi yazıyor ve o yazdıkları hikayelerde bizler figüran haline geliyoruz." diye konuştu.

Şahin, 1980'li yıllarda gençlerin sağcı-solcu diye birbirini kurşunladığını hatırlatarak, "5 bin gencimizi sağ-sol kavgasında maalesef kaybettik, toprağa verdik. Ortak olan bir şeyleri vardı. Mermiler tek merkezden sağlanıyordu. O silahlarla gençlerin birbirini vurmasını, gençliğin yok olmasını sağlayanlar tek merkezin insanlarıydı. Onun için kendinizi iyi keşfedip, bir karakter yolculuğu yapıp kendi hikayemizi kendi yazan, kendi hayatlarının mimarları olan gençler olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetin akıl olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Aklımız bizi en doğruya en mükemmele ulaştırabilecek, nimettir ama kullanabilirsek. Bir başkasına teslim etmezsek... Birileri o akıllarını bir başkasına teslim ettiler, maalesef kandırıldılar, aldatıldılar ve 15 Temmuz'da mutantlaşan o teröristler, kendi milletinin kendisine teslim ettiği tanklarla, uçaklarla, üniformalarla kendi halkına silah doğrulttu. Niye? Akıl etmedikleri için. Akıllarını başkalarına teslim ettikleri için, kendi hikayelerini kendileri yazamayıp da başkalarına yazma şansı tanıdıkları için."

Anadolu gençliğinin millet, ümmet ve insanlık coğrafyası olmak üzere üç önemli coğrafyası olduğunu ifade eden Şahin, "Millet coğrafyamızın inşa sürecini tamamladık ve ümmet, medeniyet coğrafyamızın inşasına başladık ve ardından insanlık coğrafyası inşa sürecimiz başlayacak. Anadolu gençliği, müstakim ve müstahkem imanıyla bu inşaları gerçekleştirecek yer yüzündeki tek gençliktir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile öğrenciler katıldı.