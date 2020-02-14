AK Parti Milletvekili Arvas, eski ilçe başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Arvas, eski ilçe başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Arvas, eski ilçe başkanlarıyla buluştu

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, partisinin kuruluşundan bugüne kadar Van'da görev almış ilçe başkanlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili Arvas, eski ilçe başkanlarıyla buluştu, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, partisinin kuruluşundan bugüne kadar Van'da görev almış ilçe başkanlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi.


Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat Başkanlığı tarafından geçmişte görev yapmış bütün ilçe başkanları genel merkeze davet edildi. Ankara'da bulunan ilçe başkanlarını mecliste ağırlayan Milletvekili Abdulahat Arvas, bugüne kadar AK Parti'de mesai harcamış dava arkadaşlarının her birinin emeği ve tecrübesiyle çok kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, "Zor zamanlarda görev almış, bedel ödemiş bu işin cefasını çeken ilçe başkanlarımız her zaman danışacağımız, tecrübelerinden istifade edeceğimiz yol arkadaşlarımızdır" dedi.


"AK Parti alelade bir parti değildir"


AK Parti'nin geçmişten ilham alarak bugünlere gelen ve milletin değerleri ile barışık bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Arvas, "Büyük bir aile olan AK Parti kadroları, en alttan en üste kadar bir hiyerarşiye yaslanarak değil, aynı ideali paylaşarak çoğalmış ve büyümüş milletin partisidir. Türlü türlü yollarla bu büyük ailenin içine nifak sokmak isteyen, bölmek isteyen mihraklar dün olduğu gibi bugünde, yarında olacaktır. Ama Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti ilkelerini benimseyen ve siyasi değerlerini içselleştiren hiçbir dava arkadaşımız inanıyorum ki buna izin vermeyecektir. Biz birlikte güçlüyüz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bütün zorlukları bir bütün olarak ak Kadrolarımızla aşacağız. AK Parti ailesi olarak en büyük zenginliğimiz ve gücümüz ilkelerimiz ve aramızdaki bağdır" ifadelerini kullandı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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