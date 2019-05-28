Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Atabek'ten Sakaryaspor'a başarı dileği
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AK Parti Milletvekili Atabek'ten Sakaryaspor'a başarı dileği

2 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TFF 2. Lig play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sakaryaspor'a başarılar diledi.

AK Parti Milletvekili Atabek'ten Sakaryaspor'a başarı dileği, System.String[]
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, TFF 2. Lig play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sakaryaspor'a başarılar diledi.
Atabek, yaptığı yazılı açıklamada, "Şehrimizin temsilcisi Sakaryaspor futbol kulübümüze, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı play-off final müsabakasında başarılar dilerim. Sakarya üst liglerde olmayı hak eden bir şehirdir. Bu zorlu virajdan çıkarak TFF 1. Lige çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:04 Kaynak: AA
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