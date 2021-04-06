AK Parti Milletvekili Atabek ve SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansı'nın 101'inci yaşı kutlu olsun. Her imkan ve şartta görevini en güzel şekilde icra eden tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı dolu nice yıllar dilerim." ifadesini kullandı.

Sarıbıyık da mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşımız hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından kurulan AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, dünyanın dört bir yanında anlık haber için görev yapan tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyorum."