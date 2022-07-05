AK Parti Milletvekili Avcı, "Zeytinburnu İzci Evi"nin açılışına katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak gençlerin ve çocukların hizmetine açılan "Zeytinburnu İzci Evi"nin açılış törenine katıldı.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, açılışta eski Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, kurum müdürleri, sivil toplum dernekleri, veliler ve öğrenciler yer aldı.

Açıklamada açılıştaki görüşlerine yer verilen Avcı, Zeytinburnu'na hep böylesine güzel vesilelerle gelmekten, kendisine böyle güzel hizmetlerin ve ilklerin açılışlarında bulunma fırsatı verdiğinden dolayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ve ekibine teşekkür etti.

Zeytinburnu Belediyesinin sadece sosyal belediyecilik değil aynı zamanda kültürel belediyecilik de yaptığını ifade eden Avcı, burada sadece İzci Evi'nin değil, bundan önce gerçekleştirilen pek çok tesis ve faaliyetin de bütün belediyelere örnek olması gerektiğini belirtti.

Genç izcilere tavsiyelerde bulunan Avcı, şunları kaydetti:

"Zeytinburnu Belediyesinin çok güzel defterleri var, bir de silgili kurşun kalemleri var. O defter ve kalemlerden bütün genç izci kardeşlerimize özellikle günlük tutmaları için verecekler diye biliyorum. Siz de, lütfen her gün, bir cümle de olsa, günlüğünüze bir şeyler yazın. Daha sonra, inşallah ileri yaşlara geldiğinizde o defterleri açıp bu yaşadığınız güzel günleri bir kere daha hatırlamanıza vesile olacak bir günlüğünüz olsun. Defterler, kalemler, tesisler, etkinlikler hazır. Size de onlara katılmak ve akşamları bir cümle olsun defterinize not etmek düşüyor."

Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Müsteşarlık ve Bakan Yardımcılığı görevleri döneminde gençler, çocuklar ve ülke için yaptıklarından dolayı Ömer Arısoy'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye İzcilik Federasyonuna bu örneği diğer kentlerde de değişik örnekleriyle tekrarlamalarını isteyen Avcı, açılışın ardından beraberindekilerle İzci Evi'ni gezdi.